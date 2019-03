‘Een Beeldige Kat’, gewoon om te lachen

,,Een première is altijd spannend, maar nu het ook nog mijn eigen stuk is zijn de zenuwen er helemaal”, zegt Janssen in de pauze van de eerste uitvoering van Een beeldige kat. Het verhaal speelt zich af in een krakkemikkig hotel in Egypte dat pas net open is. De filmploeg van Ik Vertrek is nog nauwelijks weg of de eerste gasten komen al. Veel te vroeg natuurlijk, want het zwembad is leeg, de lift is kapot en ook de service is niet wat het moet zijn. Hoteleigenaren Thei (de rol van Janssen) en Loek proberen te redden wat er te redden valt, al helemaal als er allerlei problemen ontstaan met een bijzonder kattenbeeld.

Writer’s Block

Twee jaar geleden speelden de Opkamerkomedianten voor de eerste keer een zelfgeschreven stuk. ,,Maar toen hadden we ruim een half jaar tijd gerekend voor het schrijven. Nu kreeg ik de vraag aan het begin van de zomervakantie en moest het stuk in augustus al klaar zijn”, zegt Janssen. Met een writer’s block zat hij afgelopen zomer voor zijn tentje in de Ardennen, maar daar is tijdens de première niets van te merken. Een beeldige kat is een klucht zoals een klucht hoort te zijn. Niet te moeilijk, maar gewoon lachen om allerlei alledaagse situaties.Voor het publiek begint de beleving al bij het binnenkomen van de zaal, die is omgebouwd tot vliegveld. Alle bagage wordt zorgvuldig gescand, waarna het publiek kan genieten van hilarische veiligheidsinstructies in het gangpad van het vliegtuig.

,,Het mooie hiervan is dat ook de mensen uit onze vereniging die normaal niet meespelen, nu een kleine rol kunnen spelen”, zegt Hans Rooijakkers die een dubbelrol heeft als archeoloog en douanier. Rooijakkers is erg enthousiast over het stuk. ,,Vanaf het begin had ik al het idee dat het goed ging lopen. Bij bestaande stukken heb je altijd delen die je liever overslaat, omdat er niet genoeg snelheid of humor in zit. Dat is hier helemaal niet het geval”, vindt Rooijakkers. ,,De uitdaging was vooral om het verhaal simpel te houden, dat je niet na vijf minuten al de draad kwijt bent en niet meer weet wie nu eigenlijk wie is”, voegt Janssen toe.