Een dagje op pad met de Helmondse wethouder Frans Stienen

HELMOND - Na twaalf jaar stopt Frans Stienen (65) als wethouder in Helmond. In zijn laatste weken werkt hij onvermoeibaar door. Het ED liep een maandag met hem mee. „Het zou mij veel waard zijn als ik dit nog vóór 21 maart geregeld krijg.”

07.56 uur, maandag 19 februari 2018

Met twee bruinleren aktetassen stapt Frans Stienen uit zijn witte Nissan Qashqai. Hij is de eerste stadsbestuurder die arriveert op 't Cour, het kantoor van de Helmondse burgemeester en wethouders. De schoonmakers poetsen de entree nog. Hij roept goedemorgen en grijnst: „Klaar voor een dag écht werken?”

Na twaalf jaar wethouderschap in drie colleges onder twee burgemeesters is Stienen nog altijd niet de man om het rustig aan te doen. Zijn agenda kent amper gaten of kieren. Vandaag staan twaalf afspraken ingepland. „Ik had geen zin om een afscheidsinterview te geven aan de krant. Liever geef ik een beeld van wat het betekent om wethouder te zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De werkdag van Frans Stienen begint. © Simon Rood

08.07 uur

Op zijn werkkamer op de vierde etage wandelt de eerste afspraak binnen. Paul Spruijt leidt de wijkvernieuwingen in Helmond-West, Binnenstad-Oost en de Annawijk. Hij heeft een lijstje bij zich met dingen die klaar zijn, nog gedaan moeten worden of 'een probleem' zijn. Klaar: het straatnaambordje voor accordeonheld Arie Willems. Stienen knikt. „Mooi. Ik heb de familie beloofd om het nog in mijn periode te onthullen.” Nog te doen: voormalig cafetaria New Boemerang slopen. Het pand voldoet bouwtechnisch niet meer. Stienen: „Goed plan. Pak jij dat op Paul?” Dan een probleem: in de Heistraat wil een Turkse ondernemer een gemeentelijk pand kopen om er een jongerenontmoetingscentrum van te maken. Spruijt twijfelt of dit wenselijk is voor de wijk. De wethouder knikt weer. „Dan gaan we natrekken wie hij is en wat hij wil.”

09.03 uur

Het is tijd voor 'beleidsoverleg' met de afdeling Ondernemen & Ontwikkelen. Hoofd Harry van der Burgt en teamleider Simone Visser nemen een lange lijst lopende zaken door. Stienens woordvoerder Frank Beck luistert mee. „Om te horen of iets een publicitaire component heeft.” Het gaat over de toekomst van het Edah Museum, het Drakenbootfestival dat baalt van de lagere subsidie tot een mail waarin de Kringloopwinkel vraagt of de gemeente een oud schilderij van Landgoed Croy wil aankopen: Stienen: „We gaan eerst onderzoeken wat het is.”

10.29 uur

Theo de Veer stapt binnen. De kersverse directeur van het Kunstkwartier vertelt eerst dat hij plezier heeft in zijn nieuwe functie, en krijgt dan van Stienen te horen over ‘nieuwe ontwikkelingen’. De eigenaar van Hotel West-Ende Riton Loverbosch heeft Zaal Traverse aangekocht, en dat heeft gevolgen voor de geplande verbouwing van het Kunstkwartier. De Veer kijkt op. Stienen: „Bedenk iets, ga in gesprek met Riton.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Frans Stienen overlegt met de welstandscommissie. © Simon Rood

11.06 uur

We nemen de lift naar de begane grond, waar de tweekoppige Welstandscommissie klaar zit met haar jaarverslag. Collega-wethouder Erik de Vries schuift ook aan. Een van de bespreekpunten: het ontwerp voor de Kop van de Mariaschool. Stienen maakt zich zorgen over een ingetekend balkon. „Een toekomstige bewoner mag geen overlast ervaren van het plein ernaast.” De wethouder wijst erop dat de projectontwikkelaar het ontwerp voor de laatste woonblokken op Suytkade bijna rond heeft. „Weet dat dit eraan komt.” Hij zucht. „Het zou mij wat waard zijn om dit voor 21 maart vast te leggen. Ik ben al twaalf jaar met die lastige blokken bezig.”

12.00 uur

Lunch met door de bode klaargezette broodjes, melk, yoghurt en een appel. Het is verkiezingstijd, dus Jan Roefs en Jan Drouen van CDA Helmond eten mee. Fractievoorzitter Roefs vertelt dat er uitdeelpennen voor de campagne zijn besteld. Vice-voorzitter Drouen wil weten hoe het CDA de successen van afgelopen vier jaar gaat uitdragen. Stienen suggereert: noem Helmond-West, Goorloop, Binnenstad. Het beeld heerst dat dit college weinig heeft gedaan, maar als je het op een rijtje zet, is het heel wat.”

13.00 uur

De nieuwe voorzitter van Heemkundekring Helmont komt kennismaken. Als Ton Janssens is aangeschoven, moet Stienen eerst op verzoek van de afdeling communicatie nog een persbericht voor akkoord tekenen. Met een knipoog: „Hé, ik zeg hierin dat de blijverslening écht iets is voor deze tijd.”

De heemvoorzitter wil weten of bij de gemeente iemand tijd en zin heeft om een server op te zetten voor ‘historische archeologie’. Stienen krabbelt een herinnering neer. „Dat ga ik vragen aan de afdeling.”

Het is de eerste aantekening die Stienen deze dag maakt. Het worden er niet veel meer. „Klopt, ik doe bijna alles uit mijn hoofd,” zal hij tijdens het avondeten vertellen. „Ik reproduceer alles. Afspraken, tijdstippen, bedragen. Dat geheugen heb ik gewoon. Misschien omdat ik ooit schooldirecteur ben geweest. Dan moet je ook veel uit het hoofd doen en alles onthouden van alle kinderen en ouders.”

14.05 uur

Tijd voor het driewekelijkse overleg met het team Wonen. Beleidscoördinatoren Tjakko Middel en Eef Bongaarts hebben een kort lijstje. De eerste blijverslening wordt woensdag verstrekt, het directeurenoverleg van woningcorporaties komt eraan, net als de veertigduizendste woning van Helmond. Een stel uit Mierlo krijgt binnenkort een feestelijk onthaal, beloven de beleidscoördinatoren. Stienen wil weten hoe het staat met de bezwaren tegen het 'Polenhotel' in Rijpelberg. Acht stuks zijn er binnengekomen, hoort hij. Die worden nu beoordeeld.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Frans Stienen in gesprek met onder anderen ex-stadskunstenaar Rocco Verdult (links). © Simon Rood

14.53 uur

Voormalig stadskunstenaar Rocco Verdult en zijn compagnon Harm Dovens stappen binnen. Ze willen weten of zij iets kunnen betekenen in het Lucas Gasseljaar, hoe het staat met het Traversebeeld en of De Braak ook een kunstproject nodig heeft. Stienen luistert en geeft antwoord. De Braak: dat is nog te vroeg. Over het Traversebeeld heeft hij op 1 maart een gesprek met de directeuren van de vier kunstinstellingen. Stienen: „Het zou goed zijn Rocco, als jij met de stichting gaat praten wat jij kunt betekenen. In het Havenpark gaat ook iets van kunst komen. Daarvoor gaan we kunstenaars vragen, dus weet dat dit gaat spelen.”

15.45 uur

Huisvesters van arbeidsmigranten hebben een vereniging: de VHA. Voorzitter Joep Thönissen presenteert dinsdag op een congres in Den Haag een plan dat bezwaren van omwonenden makkelijker moet wegnemen. Stienen is dinsdag verhinderd, dus luistert een dag eerder graag naar het idee. Dat draait om leefstijlonderzoek. Als de buurt weet wat voor Pool er komt, kan die makkelijker integreren. „Interessant”, meent Stienen. „Zo wordt het meetbaar. Maar het blijft een emotieonderwerp. Mensen willen het niet. Maar goed om te horen dat werkgevers slagen maken en meedenken.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Frans Stienen zit de Wethouder van Deutekomstichting voor. © Simon Rood

17.03 uur

Voor de laatste keer zit Stienen de Wethouder van Deutekomstichting voor. Die deelt jaarlijks zo'n vijftienduizend euro uit aan cultuur, sport en jeugd. De stemming wordt melig als Stienen moet kiezen tussen de gevraagde 1065,34 of maximaal toegestane 250 euro subsidie voor de restauratie van twee oude gildetrommels. Is dit materiaal of erfgoed? „Jongens, waar gaat dit over? Ik stel 250 max voor.”

18.17 uur

Een hapje in de Cacaofabriek met de journalist. Een tafel achter Stienen zit kunstenares Petry Claassen. Ze maken een praatje. In het eerste overleg van de dag besloot Stienen nog om de buurt rond Bijsterveld een brief te sturen over het kunstwerk dat Claassen voor het pleintje heeft gemaakt. „Toevallig hè. Dat soort kleine dingen, die raken me. Straks fiets ik dagelijks langs dat beeld.”

Dus het zijn niet de grote projecten stadion De Braak en woonwijk Suytkade die hem trots maken? „Ach, trots. Zo’n stadion, dat dossier kreeg ik twaalf jaar geleden al op mijn bureau.” De wethouder haalt een dikke map vol documenten uit zijn tas en legt die op tafel. „Dit is de agenda voor morgen. Moet ik straks nog lezen. O, en nog twee mensen bellen zie ik.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Frans Stienen luistert naar winkeliers uit de Heistraat. © Simon Rood

19.35 uur

Voor lezen en bellen is weinig tijd. Boven wijnhandel Van Eyck aan de Heistraat zit zestien man te wachten op de wethouder. De winkeliers, ambtenaren, bouwers en verhuurders willen praten over de ‘verslonzing’ van de straat. Parkeerdrukte, drugsoverlast, rotzooi, vage pandjes: gemeente doe er iets aan, klinkt het. Stienen luistert, kijkt en neemt het woord. „Een blauwe zone invoeren als proef is een goed idee.” Hij wijst naar Elize der Kinderen, de voorzitter van de winkeliersvereniging. „Dat ga ik oppakken samen met jou, wethouder De Vries en Paul (Spruijt, die er vanochtend om 8 uur ook al bij was, red.).” Over de 'vage pandjes' vertelt Stienen zijn gehoor iets in vertrouwen. „We hebben als gemeente vijf, zes panden op het oog die verdacht zijn. We voeren een extra check uit. Later dit jaar volgt een grote actie.” De vergadering is tevreden, Van Eyck schenkt glaasjes wijn en water ter afsluiting.

21.50 uur