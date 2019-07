Een kwart kilometer Begemann: bedrijfsarchief even terug in Helmond

Begemann produceerde onder meer staalconstructies (bruggen bijvoorbeeld) en pompen. Het is een van de belangrijkste bedrijven uit de Helmondse industriële geschiedenis. Midden in de stad stond de fabriek, langs het kanaal, op de plek waar nu het Boscotondo-complex ligt. Het bedrijfsarchief is terug in Helmond, nadat het begin deze eeuw verhuisde naar het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven (RHCe) en van daaruit ruim tien jaar geleden naar een opslagplek in Turnhout.