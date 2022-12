Een lesuur overslaan of lunchen bij de leraren: alles voor het goede doel in Het Glazen Huis van het Carolus

Marian biedt haar hotel Huys van Heusden ter overname aan: ‘Ik heb nooit meegemaakt dat mensen niet ontdooiden’

HEUSDEN - Ze had er al een jarenlang dienstverband in de zorg opzitten, toen Marian Kessels (61) achttien jaar geleden in het hotelwezen stapte. Nu is het tijd voor wat anders en biedt ze haar hotel Huys van Heusden ter overname aan.

17 december