Een Lightyear voor een habbekrats: ‘Dan maar voor in de garage’

Discrimina­tie sollicitan­ten bij gemeente Eindhoven is hardnekkig, speciale training had averechts effect

EINDHOVEN - Discriminatie van sollicitanten bij de gemeente Eindhoven is in ‘volle hevigheid’ terug. Kandidaten met een niet-westerse achtergrond hebben bij de gemeente 20 procent minder kans op een baan; dat is nog meer dan een paar jaar geleden.