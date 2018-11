Een man een man in Speelhuis Helmond: Een hoop gesar zonder precies te weten waarom

Twee mannen aan een tafel: de een de getapte gast en de ander een lulletje rozenwater die zich alles maar moet laten aanleunen. Als je verder nog wat wil, dan moet je je bij Een man een man lang vermaken met het uitspinnen van de beginsituatie, terwijl je je afvraagt of het nog duidelijk gaat worden waar het grootste onuitgesproken conflict wel over mag gaan. Dat kan spannend of intrigerend zijn, maar dan moet die spanning ook wel echt zijn.

Uitgerekte sketch

Hier zit een man de ander klem te zetten zonder dat wij mogen weten of het om meer gaat dan wat ongezouten pesterijen. En zonder dat de spelers zelf ook geloven dat het meer is. Pas op tweederde gaat de zaal mee in het spel als Bokma en Prins in een goed opgebouwde reeks zitten de associëren en ze net niet uitkomen bij het antwoord op de vraag die de hele avond domineert: waar ging het gesprek over voordat ‘Rozenwater’ naar de wc moest? Daar krijgen ze het publiek mee. Langzaam ontstijgt de voorstelling het niveau van een uitgerekte sketch, daarbij gehinderd door te vet aangezette stemmen, waardoor het nooit echt serieus aanvoelt. Een hoop gesar en onwaarschijnlijke onderdanigheid, met een wending die niet uit het verhaal zelf voortkomt. Je moet er als publiek maar zin in hebben om te kijken naar een puzzel die zich niet laat oplossen.