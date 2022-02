Een nieuw leven in Deurne, verwarmd door een Helmondse deken

Een pas geboren baby in de veilige handen van een verpleegster. Deze foto zou gemaakt zijn op 1 juli 1969 in het ziekenhuis in Deurne. Dat heette toen nog Sint-Willibrordus. De deken komt van Hatéma uit Helmond, is te zien op het embleem.

Het kindje van toen zou nu, bij leven en welzijn, 52 moeten zijn. Wie herkent zichzelf of weet wie de baby kan zijn. Kent u de verpleegster op de foto? Heeft u zelf op de kraamafdeling in Deurne gewerkt? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Opening motorhuis van Gerwen Helmond, 14-10-1965? © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Een rood Hondaatje 350 als leenmotor: ‘Het hoerke van Van Gerwen’

De bekende Helmondse motorcoureur Jan Clijnk kwam regelmatig in de winkel. ,,Om even te kletsen en een pilske te drinken", weet Henk Verbeek. Hij was monteur bij Motorhuis Van Gerwen. ,,Een jaar of 35 jaar geleden", schat de Geldroppenaar zo in. ,,Frans van Gerwen, de tweede generatie, was toen de eigenaar.”

Mooie herinneringen komen voorbij in de reacties op de foto van de opening van de zaak aan de Noord-Koninginnewal. ‘In 1966 kreeg ik van mijn vader een Kreitler-bromfiets. Die koste toen 1350 gulden’, meldt Berry Paaps. ‘Vier jaar later kocht ik een 200 cc-motor. Heel vriendelijke mensen en goede service.’

Quote Mijn vader en ik zijn terug gegaan en het is alsnog een Puch geworden Piet van der Heijden

Ook Ad van der Linden ging naar Van Gerwen voor zijn eerste brommer: ,Na goed sparen en wat sponsoring van mijn ouders. Een NSU Quickly Cavalino. Mooi modelletje.’

Hardwerkende metselaar

Piet van der Heijden hoefde zelf geen geld bij te leggen: ‘Toen ik in 1971 zestien jaar werd, kreeg ik een brommer van mijn ouders. Nogal een luxe cadeau voor die tijd, inderdaad. Mijn vader was een hardwerkende metselaar. Wij woonden vlakbij het Motorhuis, in de Kluisstraat. Samen met mijn vader ben ik naar Van Gerwen gegaan.’

Hij had niet veel te vertellen over de keuze: ‘Mijn vader en de man van het Motorhuis overlegden en kwamen samen uit op een Zündapp. Wij naar huis, waar mijn moeder al snel merkte dat ik niet echt tevreden was. Toen pas voelde ik de ruimte om te zeggen dat ik veel liever een Puch had.’

‘Mijn vader en ik zijn daarop terug gegaan en het is alsnog een Puch geworden. Van deze brommer heb ik jarenlang veel plezier gehad. We maakten met de vriendenclub in de zomer o.a. vakantietochten naar Renesse.’

Quote Een half uur later komt er nog iemand voor dezelfde brommer. De echte eigenaar. Henk Verbeek, Was monteur bij Van Gerwen

Wie er op de foto staan, is niet duidelijk geworden. Ook oud-monteur Henk Verbeek, die nu een eigen zaak in Geldrop heeft, herkent ze niet. Verhalen heeft hij genoeg. Bijvoorbeeld over de Helmonder die een brommer na reparatie kwam ophalen. ,,Hij vroeg wat het kostte. Niets, want het viel binnen de service. Dus hij wandelt met de bromfiets naar buiten. Een half uur later komt er nog iemand voor dezelfde brommer. De echte eigenaar.”

Leenmotor

Verbeek herinnert zich ook nog de 'leenmotor’ die ze hadden, waar dus iedereen op reed die een motor ter reparatie bracht. ,,Dat was een rood Hondaake, 350 cc. Die noemden wij ‘het hoerke van Van Gerwen’.”