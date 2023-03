Een nieuw stadhuis, Helmond bouwde het vorige in 1978

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Een heuglijk moment in september 1978, de viering van de eerste steenlegging voor het nieuwe stadskantoor aan de Weg op den Heuvel in Helmond. Dat gebouw is inmiddels afgebroken. Het karkas is weer gebruikt als basis voor het nieuwe Huis voor de Stad dat op dezelfde plaats komt.

Wie staan er op deze foto uit 1978? Wie heeft er mee gebouwd aan het oude stadskantoor, weet leuke anekdotes of heeft er herinneringen aan bijvoorbeeld omdat hij/zij er heeft gewerkt of geregeld kwam?

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers zoekt het ED de verhalen achter de beelden.

Volledig scherm Zuster Inviolata. © Jozef van den Broek

In Leiden en Utrecht deed zuster Inviolata ervaring op met stadsjeugd

‘Zuster wij zeggen u gaarne dank. Voor al uw zorgen met blijde klank. Wij waarderen wat u doet. Studeren met heel veel moed.’ Elly van den Nieuwenhuijzen heeft fijne herinneringen aan de Nazareth mulo in Helmond. Met een zelfgeschreven lied waaruit de beginregels van dit stukje komen nam zij met haar klasgenoten uit 4b afscheid van zuster Inviolata toen ze van school ging.

,,We gingen altijd te voet naar school. De pauzes mochten we alleen tussen de hekken op Noord Koninginnewal doorbrengen. Zuster Inviolata was streng, maar rechtvaardig”, zegt Van den Nieuwenhuijzen. ‘Nu woont u graag bij ons in Helmond. Vertelt ons moppen, dat is gezond. Nooit komt u te laat in de les. U corrigeert heel vlug voor zes’, zong klas 4b haar toe.

,,Er waren meer zusters op school. Meneer De Wit gaf gymles. Wij hadden een lange broek en een rok erover.”

Quote De volgende keer breng ik een trapje mee, dan kan ik recht in jouw ogen kijken

Wilma Hagelaar-Reniers zat op de Nazareth mulo in de periode 1960-1963. ,,Ik zat niet bij zuster Inviolata in de klas, maar heb wel een leuke herinnering aan haar. Als ze mij in de gang tegenkwam zei ze altijd vriendelijk gedag en hield ze me staande. De volgende keer breng ik een trapje mee, dan kan ik recht in jouw ogen kijken, zei ze dan. De reden; ik was toen al bijna 1 meter 75. Ik ben doorgegroeid tot 1 meter 80.”

Geboren in Asten

Zuster Inviolata werd in oktober 1902 geboren in Asten als Marthe Werts, vertelt familielid Mart Werts. Ze was de tweede oudste uit een gezin met vijf kinderen. Toen ze in 1933 intrad bij de zusters van liefde in Tilburg werd haar naam zuster Inviolata.

De oorlogsjaren bracht ze door in Leiden waar ze hoofd van een meisjesschool was. Daarna ging ze naar Utrecht. ,,In Leiden en Utrecht deed ze ervaring op met de stadsjeugd en mensen uit alle delen van de samenleving”, aldus Werts. ,,Midden jaren 50 kwam ze naar Helmond. Ze was daar enkele jaren hoofd van de Nazareth ulo/ mulo en gaf taallessen, Nederlands Engels en Duits. Later werd ze moeder-overste van het klooster op de markt. In 1959 vierde ze daar haar zilveren kloosterfeest. De opheffing, ontruiming en afscheid van dat klooster viel haar heel zwaar.”

Zuster Inviolata overleed in maart 1972 op 69-jarige leeftijd in Oss.