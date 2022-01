Een nieuwe winkel voor naaimachines? Wie opent hier de deur van Schellekens?

Gaat het om de (her)opening van de zaak aan de Noord-Koninginnewal in Helmond of is de foto op een andere plek of bij een andere gelegenheid gemaakt? Wie is de man op de foto? Wie weet er iets over Schellekens, was/is er klant of heeft er gewerkt? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Volledig scherm Feest in het Spaans centrum in Helmond, november 1974. © Jozef van den Broek

Het was altijd feest in het Spaans centrum in Helmond

Doordeweeks stonden ze in de fabriek, in het weekend waren ze te vinden in het Spaans centrum in Helmond. Werkkloffie in de was, het goede pak aan en naar de Molenstraat. De foto’s die wij vorige keer in deze rubriek lieten zien hebben veel mooie herinneringen losgemaakt bij de Spanjaarden die in de jaren 60 en 70 naar de stad kwamen om er te werken, en hun kinderen.

,,In het Spaans centrum heb ik veel tijd van mijn jeugd doorgebracht. Er werden grote feesten gehouden en elk weekend was het een drukte. Mensen die een kaartje kwamen leggen, een biertje drinken of gewoon lekker kletsen. Alle feesten werden samen gevierd. Van sinterklaas tot Pasen. Maar natuurlijk ook het jaarlijkse voetbaltoernooi”, zegt Annelies Alvarez.

,,Mijn ouders kwamen in de jaren 60 naar Nederland om hier een bestaan op te bouwen. Mijn vader is een van de oprichters van het Spaans centrum in Helmond.”

Voetbaltoernooien

Ze herkent de knipogende man op een van de foto’s. ,,De jonge man voetbalde bij het elftal van het Spaans centrum uit Venlo”, meldt ze. ,,De Spaanse centra in Nederland, België en Duitsland hadden bijna allemaal een eigen voetbalteam. In juni en juli werden toernooien gehouden. De foto is waarschijnlijk van de feestavond na het voetbaltoernooi van Helmond. De personen op de foto komen uit Tegelen.”

Volledig scherm Het Spaans Centrum in Helmond. Een bordje op tafel geeft aan ‘gereserveerd voor werknemers’. © Jozef van den Broek

Drie dagen in de trein

Op een andere foto op ed.nl herkent David Calderon Lopez zijn moeder Rosario Lopez Castro, zijn broer José Antonio en zijn neef Antonio Sanchez (vooraan). Zijn vader en oom kwamen in 1971 vanuit Cádiz in Andalusië om bij Vlisco te gaan werken. Calderon Lopez: ,,Acht of negen gezinnen uit het dorp zijn naar Helmond gekomen. Mijn vader was 21 toen hij vertrok. Zijn broer en hij waren drie dagen onderweg met de trein. Het zou voor een jaar zijn, maar ze zijn in Helmond blijven wonen.”

In hun vrije tijd zochten de honderden Spanjaarden die werkten bij Vlisco, Nedschroef en Van Dam elkaar op in het Spaans centrum. De families gingen mee. ,,Er was altijd iets te doen; feesten, kienen, kerst vieren. Er was zelfs een bioscoop”, zegt Calderon Lopez.

,,We hebben er een mooie tijd gehad. Ik krijg kippenvel als ik eraan terugdenk. Jammer dat het er niet meer is.”