Een ‘quukske’ om elkaar te leren kennen helpt het best in Helmond Noord

Een man in een scootmobiel rijdt op buurtbeheerder Jordi Baselmans af. Hij wil hij het even over poortjes voor de brandgang achter zijn woning hebben. Geduldig legt Baselmans uit dat het niet zo simpel is. In veel straten in Helmond Noord, zeker in de Muziekbuurt, wonen huurders en kopers door elkaar. ,,We willen er als Woonpartners best aan meewerken, maar eigenaren moeten hun deel betalen. Daar loopt het vaak op stuk”, legt hij geduldig uit.