Een rol dubbeltjes kopen in Helmond? Dan naar Someren of Eindhoven

HELMOND - Ze zijn er nog: mensen die met contant geld betalen. Daarom zorgen winkeliers ervoor genoeg wisselgeld in huis te hebben. Maar wie in Helmond een rol muntjes wil halen bij de banken, komt bedrogen uit. Die moet naar de Gamma of Karwei in Someren, Geldrop of Eindhoven.