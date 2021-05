Een schone en geruisloze vuilniswagen, het kan dankzij waterstof: ‘We geloven in deze techniek’

Wie denkt aan kliko's in woonwijken, denkt als vanzelf ook aan de ronkende dieselmotoren van vuilnistrucks. ,,De roep om innovatie in onze sector wordt steeds groter”, zegt Mark Vaal, directeur van afvalinzamelaar Blink. ,,Om je een beeld te geven: we hebben tientallen vrachtwagens en die verbranden maandelijks ruim veertigduizend liter diesel. Vanaf 2030 willen we alleen nog emissieloze voertuigen aanschaffen. Dat betekent dat we een enorme ontwikkeling moeten doormaken.”