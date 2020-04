Een tafel vol verse en kruidige verrassingen van Loro Blonyo uit Helmond

RecensieHELMOND - Het is een feestje om de tassen met gerechten van restaurant Loro Blonyo uit te pakken. Een proeverij van geuren en kleuren uit de authentieke Indonesische keuken. Alles even vers en bereid met kruidige specerijen. Beoordeling: 8.

In de keuken van restaurant Loro Blonyo aan de Markt in Helmond draaien chef Tri Susilah en haar rechterhand chef Andy van Wessel overuren. Het bijna twee jaar geleden geopende restaurant floreert sowieso al op afhaal- en bezorggerechten.Door de noodgedwongen omstandigheden worden alle zeilen bijgezet om gasten van dienst te zijn.

Volledig scherm Een kijkje in de keuken van restaurant Loro Blonyo in Helmond. © Sem Wijnhoven/DCI Media De naam Loro Blonyo betekent zoveel als ‘onafscheidelijk’. Deze saamhorigheid is hier écht voelbaar. Frans van Wessel en echtgenote Tri vormen een uitstekend team. Frans regelt de planning en bestellingen. Daarnaast houdt hij in deze bijzondere tijd op de Facebookpagina een dagboek bij over de belevenissen in en rond het restaurant.



Tri, afkomstig uit Sumatra is gespecialiseerd in de authentieke Indonesische keuken. De Sumatraanse keuken met pittige vleescurry’s en groenten kent invloeden vanuit het Midden-Oosten en India. Geurige kruiden en specerijenmengsels voor haar keuken maakt de chef zelf. Alle gerechten worden op de dag van levering gekookt.

Puzzeltochtje

We gaan vanavond geen loze beloftes proeven. We hebben online een aantal gerechten besteld en die worden exact op tijd in papieren tassen bezorgd. Het uitpakken blijft een nieuwsgierig ‘feestje’. Gezien de hoeveelheid aan verschillende gerechten hebben we een puzzeltochtje op het aanrecht in het verschiet.

We beginnen met het uitpakken van twee kostelijke knapperige loempia’s goed gevuld met stukjes kip en groenten. De huisgemaakte sambal is uitstekend en ook verdraaid pittig. Een flinke slok van het Indonesische Bintang biertje is absoluut noodzakelijk.

De satémix bestaat uit drie stokjes saté: saté ayam, kip; saté sapi, diamanthaas; en saté udang, garnaal in een saus van pittige ketjap. Het vlees en de garnalen zijn gemarineerd in een zinderend mengsel van citroengras, komijn, laos, koriander, knoflook, ketjap, limoensap en ketjap. Vervolgens geroosterd op de grill. Botermals en voortreffelijk.

Quote De chef maakt haar beloftes waar. De zorg die aan de gerechten besteed wordt, is uitmuntend De kleurige hoofdgerechten stallen we uit op tafel. Nasi goreng udang, gebakken gekruide rijst met kip, garnalen en ei. Goed gevuld en hoog op smaak. Sapi lada hitam, dun gesneden diamanthaas met paprika, peultjes en taugé. Op smaak gebracht met een snuif zwarte peper. Sappig gegrild vlees, krakend verse groenten in een pittige saus van knoflook, ketjap en oestersaus, heerlijk.



De Ayam besengek, kip in licht pittige en romige currysaus is hemels. Het vlees is langzaam gestoofd en heeft zich qua smaak volledig gemengd met de geurige curry.



Udang asam manis, grote ongepelde garnalen worden geserveerd in een pittige zoetzure saus met stukjes verse ananas, peultjes en paprika.

Knisperend

De bijgerechten zoals nasi kuning, kruidige gele rijst, acar timun, zoetzure komkommersalade en sambal boncis, sperziebonen in pittige sojasaus zijn knisperend vers en in orde. Karedok, een typisch gerecht uit de streek rond Bandung, is een salade met rauwe groenten, kruiden en pindadressing. Heerlijk pittig met een stevige bite.

Alle gerechten hebben een eigen smaakbeleving. Geen eenheidsgerechten uit de chafing dish (rechaud waarin gerechten warm gehouden worden) waarbij de smaakpapillen in slaap vallen.

Pandan

Pandan is een tropische plant. De bladeren worden vers of gedroogd gebruikt. Door het verfijnde aroma wordt pandan ook wel ‘vanille van het oosten’ genoemd. Het is een smaakmaker voor rijst en curry’s. We snoepen van een zoete afsluiting, dadar gulung unti, een opgerold pandan flensje gevuld met kokos, kaneel en palmsuiker. We dippen een stukje van het flensje in de bijgeleverde rozensiroop.



Bij de koffie kunnen wie niet anders zeggen dat de chef van Loro Blonyo haar beloftes waar maakt. Verse ingrediënten worden in perfect evenwicht met kruidige specerijen bereid. De zorg die aan de gerechten besteed wordt, is uitmuntend. We hebben ruim voldoende kunnen proeven. Een echte aanrader.

De rekening

(2 personen, 3 gangen)

2x loempia kip € 4,00

1x saté mix €6,25

1x udang asam manis €13,00

1x ajam besengek €5,75

1x sapi lada hitam €7,00

1x sambal boncis €3,75

1x karedok €4,75

1x nasi goreng udang €7,75

1x nasi kuning €3,60

2x dadar gulung unti €4,00

Totaal €59,35

De kaart

Voorgerechten variëren van € 4,50 tot € 9,85. Vis-, kip- en rundvleesgerechten variëren van € 4,75 tot € 13,00. Nagerechten variëren van € 4,25 tot € 6,25. Menu’s variëren van € 19,50 tot € 22,00.

Afhalen/werkwijze

Restaurant Loro Blonyo

Markt 44

5701 RL Helmond

Telefoonnummer: 0683790920

Website: loroblonyo.nl