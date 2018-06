Een truck trekken is óók techniek op de Automotive Campus in Helmond

Seafood Shop kan voorlopig blijven, toekomst ongewis

15:58 AMSTERDAM - The Seafood Bar van Fons de Visscher mag voorlopig open blijven, maar het is onduidelijk voor hoe lang. Voor nu weet de van oorsprong Helmondse eigenaar dat hij minimaal zes weken vooruit kan, mogelijk nog 24 weken. Ergens in die periode neemt de gemeente Amsterdam een definitief besluit over de toekomst van de viszaak.