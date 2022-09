Een VoorleesExpress en tablet-les met koffie om taalvaardigheid te verbeteren

De belangrijkste stap om laaggeletterdheid tegen te gaan is om het zo snel mogelijk te signaleren, weet Joyce Klumpers van de bibliotheek. ,,Een kind dat opgroeit in een gezin waar de taal niet goed beheerst wordt, begint met een achterstand die bijna niet meer in te halen is.”

Het nieuwe project ‘Koffie met een tablet’ moet ervoor zorgen dat ouderen op een laagdrempelige manier om leren gaan met een tablet of smartphone. ,,Hoe werkt WhatsApp nu precies, hoe verstuur je foto's of hoe werkt internetbankieren eigenlijk. Daar lopen ouderen vaak tegenaan”, vertelt Klumpers.

Taalgroep voor vrouwen

,,Op plekken in Asten en Someren kunnen zij aanschuiven voor een kop koffie en krijgen ze hier uitleg over. Tegelijkertijd is het ook manier om te zien of mensen laaggeletterd zijn.” Als dat zo is, worden zij weer doorgestuurd naar verschillende organisaties die hen verder helpen. ,,Het ROC geeft bijvoorbeeld taalcursussen en Onis Welzijn heeft speciale taalgroepen voor vrouwen waar deze mensen terecht kunnen.”