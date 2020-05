Een zomerkamp? De scouting in de regio twijfelt, maar blijft creatief

HELMOND - Langzamerhand worden de corona-maatregelen in Nederland versoepeld. Dit geldt ook voor de meeste sporten en andere buitenactiviteiten. Hoe zit dit met de scoutingverenigingen? Hoe gaan scoutings in Helmond, Laarbeek en Someren-eind om met de regels, en hoe kijken zij naar hun geplande zomerkampen?

André van Berlo is voorzitter van scouting Brouwhuis, en neemt de maatregelen serieus: ,,Onze scouting draait altijd op vrijdagavond. Vanaf nu gaan we met drie groepen draaien. De jongste twee groepen zijn onder de twaalf jaar oud, en hoeven dus minder op de maatregelen te letten. In de oudste groep zitten wel kinderen die ouder dan twaalf zijn. Door deze splitsing moeten zij creatiever zijn in hun programma. Daarom gaan zij om de week draaien; de ene week zijn ze op het terrein, de andere week doen ze dit online.”

Volgens Van Berlo zijn er ook andere creatieve oplossingen bedacht: ,,Scouting Nederland, onze overkoepelende organisatie, is heel actief met programmavoorstellen. Zo hebben zij allemaal doe-boekjes en thuisprogramma’s gemaakt, zodat de jeugd ook vanuit thuis aan het werk kan. Ook proberen wij alternatieven te bedenken voor ons jaarlijkse zomerkamp. Iedere groep is bezig met het schrijven van plannen om het kamp toch door te laten gaan. We zouden eigenlijk met de hele scouting naar België gaan, maar dit is geannuleerd. Scouting Nederland zal uiterlijk 1 juni met een nieuwe regeling te komen voor de kampen, daar zullen wij ons ook aan moeten houden.”

Groen licht

Voorzitter Joris Coolen van Scouting Beek en Donk is optimistisch over hoe de zaken bij hun op de blokhut zijn geregeld: ,,We zijn met de jeugd ondertussen alweer een paar weken aan het draaien. We hebben een buitenprogramma gemaakt. Iedereen houdt anderhalve meter afstand en werkt alleen, dat gaat vooralsnog hartstikke goed. De oudere groepen willen ook gaan opstarten. Zij hebben een programma geschreven en deze voorgelegd aan de gemeente Laarbeek. Zodra zij groen licht krijgen, mogen zij ook starten.”

Hoe het zomerkamp eruit zal zien, is volgens Coolen nog niet duidelijk: ,,Dat ligt eraan wat we in juni te horen zullen krijgen. We zijn afhankelijk van wat de regering wil. Het is in ieder geval hartstikke spannend. We willen wel graag weg, en hebben ons kamp daarom nog niet geannuleerd. Als het enigszins kan, dan willen wij gewoon gaan.”

Speltak

Ook scouting Titus Brandsma uit Someren-Eind probeert zich volgens Kim van den Reek aan alle regels te houden: ,,We volgen de richtlijnen van Scouting Nederland en hebben ook een plan ingediend bij de gemeente. Op deze manier proberen we de anderhalve meter regel te waarborgen, maar dit is voor iedere speltak weer anders. Voor de jonge leden gelden deze regels minder, terwijl hun leiders juist wel moeten opletten. We proberen zo flexibel mogelijk om te gaan met de regels. Al onze activiteiten vinden buiten plaats, en spellen worden aangepast aan de regels.”