Een zondag zonder preek met publiek, wedstrijd of repetitie

Stan Teuben (24) uit Aarle-Rixtel is normaal zeker twee dagen in een weekeinde op pad. Als voetbalscheidsrechter fluit hij in het Nederlands betaald voetbal, maar voorlopig zijn alle wedstrijden afgelast. Logisch, vindt hij, maar hij baalt er wel een beetje van. ,,Maar ik heb wel veel tijd om me in te zetten voor de mensen om me heen", zegt hij. En dus was hij zaterdag op de milieustraat te vinden om zijn ouders te helpen en doet hij de boodschappen voor zijn opa en oma. ,,Wel met de nodige voorzichtigheid natuurlijk.” Op allerlei manieren probeert hij zichzelf fit te houden. ,,Ik ben gewend om op een zachte ondergrond te rennen, dus ik kan niet zomaar kilometers op straat lopen. Dat is vragen om blessures.” Op Instagram heeft hij een video gezet waarop hij een toiletrol zo lang mogelijk in de lucht houdt. ,,Dat is een van de challenges die op de social media rondgaat.”