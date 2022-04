Eens bestormde hij het veld, nu kookt De Vender voor de spelers van Helmond Sport: ‘Begon met een klont meel’

‘Je kunt overal wel mee ophouden’ maar in Zeilberg zetten ze de Cornelius­vie­ring na gedwongen pauze weer door

DEURNE-ZEILBERG - Ze zagen de bezoekcijfers groeien en bij de jubileumeditie in 2019 trok de Corneliusviering in Deurne-Zeilberg zelfs vier keer zoveel mensen dan in andere jaren. Na twee jaar afwezigheid is de vraag wat het zondag wordt

14:31