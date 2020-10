Eerst dakloos, maar nu sambalmaker bij Loro Blonyo in Helmond: ‘Dit zorgt voor rust in het hoofd’

Grafisch kunstenaar Lasse van den Dikkenberg nodigt mensen uit in zijn tijdelijke studio in de Helmondse Leonardus­buurt

9 oktober HELMOND - De Utrechtse kunstenaar Lasse van den Dikkenberg heeft zijn intrek genomen in het gastenverblijf van Landgoed Leonardus. Hij nodigt iedereen uit naar zijn grafisch werk te komen kijken in zijn tijdelijke studio in de Helmondse Leonardusbuurt.