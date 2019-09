Eerst een gelletje en dan het parcours vegen in Helmond

Veel meer ploeteren tijdens tweede Braverun in Brande­voort in Helmond

14:47 HELMOND - De tweede editie van de Braverun in de Helmondse Vinex-wijk Brandevoort was zondag een doorslaand succes. Liefst 1200 deelnemers ploeterden zich in de brandende zon over en door verschillende obstakels.