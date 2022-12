Eerst gaan de luxe appartementen van de laatste waterburchten op Suytkade in Helmond in de verkoop

Met zomerfesti­val en nu een kerstdiner wil stichting 7th House mensen in Aar­le-Rix­tel samenbren­gen

AARLE-RIXTEL - Ze steken er vele uren werk in. Maar voor Alexandra van Heijst en Hans Hendriks voelt het als een roeping, want ze willen inwoners van Laarbeek samenbrengen. Nu met een kerstdiner in kasteel Croy voor mensen die liever niet alleen zijn tijdens de feestdagen.

23 december