Eerste blok in ‘slimme wijk’ in Helmond komt eraan: een mix van mensen die op een nieuwe manier met anderen willen samenleven

Dierentui­nen en sportscho­len balen van uitstel heropening: ‘We durven op niets meer te hopen’

6:00 EINDHOVEN / HELMOND - Het was hopen tegen beter weten in, met het nog altijd forse aantal coronaziekenhuisopnames in het achterhoofd. Toch is het voor veel sportscholen en dierentuinen in de regio een bittere pil dat een versoepeling van de coronamaatregelen er voor hun voorlopig niet in zit. Er klinkt berusting, maar ook kritiek.