Eerste divisie kunstgras in het nieuwe stadion van Helmond Sport: ‘Wie betaalt, bepaalt’

Nieuwbouw voor jongeren­cen­trum Fuse in Bakel achter het huidige pand

BAKEL - Open jongerencentrum Fuse in Bakel krijgt als het goed is vanaf eind volgend jaar de beschikking over een gloednieuw pand. Dat wordt achter het huidige gebouw van het jongerencentrum aan de Dorpsstraat gebouwd.