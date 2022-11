Eerste euro’s van een miljoen voor Helmonds groen zijn besteed aan hortensia’s in het Hortensiapark

HELMOND - De eerste euro’s van het miljoen voor groen zijn uitgegeven. Met het planten van hortensia’s in het Hortensiapark is dinsdagmiddag het startschot gegeven voor de vergroening van vier Helmondse wijken.

,,Wil iemand mij instructies geven?”, vraagt wethouder Arno Bonte. Met een schop in de hand staat hij in een perkje. Jan van Ravensberg en Antonia Fautngiljanan van de wijkraad Helmond-Oost kijken toe hoe de wethouder met hulp van een medewerker van Panhuijzen Groen een gat graaft. Ze vinden het fijn dat er meer aandacht komt voor groen in hun buurt.

‘Het blijft mooi’

,,Het is een start en een inhaalslag. En we zorgen dat het er mooi uit blijft zien”, belooft Bonte. Dat doet ook Woonpartners goed. Als straten, parken en groenstroken er netjes bij liggen knapt een buurt daar van op, weten wijkadviseur Henri van Hout en buurtbeheerder André Cornelissen van de corporatie met heel veel huizen in Oost.

De wijken Oost, Noord, West en Binnenstad worden opgefleurd met extra bomen, planten en struiken. Hiervoor is een miljoen euro beschikbaar. De groenimpuls in bedoeld om de leefbaarheid te verbeteren. Het idee is dat mensen vrolijker en positiever worden van nette ruimtes met groen in hun buurt en dat het een positieve invloed heeft op gevoelens van veiligheid en prettig wonen.

De winter door

Een mooie gedachte, maar het miljoen voor groen zorgde onlangs ook voor flink wat discussie in de Helmondse politiek. Zo’n bedrag uit het coronasteunfonds besteden aan planten terwijl half Helmond in het nauw zit door de koopkrachtcrisis? Oppositiepartijen VVD, Helder Helmond, CDA en Forum voor Democratie hadden het miljoen liever even op zak gehouden, als buffertje voor de onzekere wintermaanden.

De collega-raadsleden - en daarmee een meerderheid in de raad - waren niet te vermurwen. Bonte stelde ook dat het niet of-of is, maar en-en. Om de ergste nood te lenigen is een Helmonds koopkrachtfonds met tien miljoen opgezet.