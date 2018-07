Eerste hulp in het zorgdoolhof: infopunt in hal Elkerliek Helmond

HELMOND - Zorg is complex, hulp zelf regelen is een opgave. Het Elkerliek en De Zorgboog willen een uitweg bieden in het zorgdoolhof. Ze openden informatiepunt in de hal van het ziekenhuis.

Je kan het ziekenhuis verlaten na een operatie, maar alleen als er thuis medische hulp voorhanden is. Of je hebt net een baby gekregen en de ouders willen afspraken maken over de kraamhulp. Of je hebt een speciaal dieet nodig na een maagoperatie.

Allemaal vragen waarmee mensen kunnen zitten. Dat betekent meestal veel bellen en regelen. Voor sommigen is dat een hele opgave.

Vragen

Patiënten van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond kunnen vanaf deze week hun vragen direct stellen aan medewerkers van De Zorgboog, die in deze regio kraam- en thuiszorg levert. Pal naast de draaideur is een informatiepunt ingericht met twee baliemedewerksters, een planner en een coördinator. Op de allereerste dag loopt het nog niet storm, zegt Renée Janssens, de coördinator van dienst. ,,De mensen moeten er misschien nog aan wennen dat we hier zitten."

De Zorgboog-medewerkers kunnen snel spijkers met koppen slaan. Janssens: ,,We hebben direct contact met de zorgcentrale, dus we kunnen zien of er hulp beschikbaar is." Ook kunnen de medewerkers vragen doorspelen aan de juiste persoon, bijvoorbeeld een diëtist.

Samenwerking

Met het informatiepunt willen het Elkerliek en de Zorgboog zichtbaar maken hoe hecht de samenwerking is tussen de regionale zorginstellingen. ,,Het doel is dat mensen met een zorgvraag zo weinig mogelijk drempels ervaren tussen de ene en de andere zorgorganisatie", zegt Eveline de Bont, bestuursvoorzitter van het Elkerliek. ,,Dit informatiepunt is daar een mooi voorbeeld van. Het past goed bij het streven van het Elkerliek om als een 'zorggids' patiënten ook buiten de muren van het ziekenhuis verder te helpen."

,,Zorg is complex voor burgers", stelt Petra de Regt, directeur wonen en welzijn van De Zorgboog. ,,Onder meer door regelgeving en de vele specialisaties. Mensen zien door de bomen het bos niet meer, waardoor het hen lastig wordt gemaakt om zelf de regie te nemen. Zorgorganisaties dienen daar oog voor te hebben. Zij kunnen samen burgers helpen de juiste weg te vinden in het zorgdoolhof."

Wensen