Eerste nieuwe prins in Helmond: Ton I van de Rampetampers

Drie generaties met toneelge­nen op Helmondse bühne: ,,Als klein meisje ging ik altijd kijken naar mama en oma”

17:51 HELMOND - In iedere familie is er wel iets, maar de familie Weston in het toneelstuk Augustus Oklahoma spant de kroon. Voor Ans van den Heuvel, Wendy en Maureen van Veen een uitdaging om te spelen, want in hun dagelijkse familieleven gaat het er heel anders aan toe.