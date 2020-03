Eerste patiënt met coronavirus in Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Een op tien kinderen in Brabant niet naar school

17:39 TILBURG - Een op de tien kinderen in Brabant is maandag vanwege ziekte niet op school verschenen. Dat blijkt uit cijfers van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Circa de helft van alle Brabantse scholieren in het voortgezet onderwijs gaat naar een school van OMO.