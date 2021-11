Eerste prins(es) van Helmond is bekend: Suus d'n Urste voert de Rampetampers aan

Suus Voogels is 42 jaar en maakt graag zelf carnavalsoutfits. Ook het prinsessenkostuum is van haar hand. Ze komt oorspronkelijk van boven de rivieren, maar voelt zich meer dan prima thuis in het Brabantse land en heeft carnaval in haar hart gesloten.

In het dagelijks leven is ze werkzaam als secretaresse bij Mijzo. Haar motto voor komend seizoen is: This is a man’s world… (but it would be nothing without a Suus).