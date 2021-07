Eerste vergunningen nieuwe stijl voor verhuren kamers in Helmond en aanpak illegale bewoning

HELMOND - Wie in Helmond kamers wil verhuren krijgt met strengere regels te maken. Elke vijf jaar worden nieuwe vergunningen vergeven. De eerste aanvraagronde in de nieuwe opzet is van 8 september tot 5 oktober.

De gemeente kondigt ook aan de komende tijd illegale situaties aan te pakken. Ze probeert te achterhalen waar kamerbewoning plaatsvindt zonder vergunning. Dit jaar zijn al zeker 25 meldingen gedaan over zaken die een onderzoek verdienen. Als de pandeigenaar geen toestemming vraagt of als de vergunning niet verleend kan worden, grijpt de gemeente waar mogelijk in.

Overlast in de straat

Om het huisjesmelkers moeilijker te maken en overlast in straten te beperken zijn de regels voor kamerbewoning in Helmond aangescherpt. Er worden onder meer extra eisen gesteld aan vierkante meters woonruimte per persoon, het aantal parkeerplaatsen in de buurt en de verplichte bereikbaarheid van een beheerder bij wie omwonenden terechtkunnen.

De vergunning is niet meer onbeperkt geldig. Ze verloopt voortaan na maximaal tien jaar. Zo kan iedereen die dat van plan is een keer in aanmerking komen om kamers te verhuren in een bepaalde buurt. Want er is al langer een spreidingsbeleid om te voorkomen dat er complete huizenblokken komen met kamers voor seizoenarbeiders, expats, statushouders of studenten.

Loting

De gemeente Helmond wil uiterlijk in december een beslissing hebben genomen over de aanvragen die tussen 8 september en 5 oktober binnenkomen. Als er voor een bepaalde buurt meer verzoeken liggen die aan alle eisen voldoen, wordt via loting bepaald wie toestemming krijgt om kamers te mogen verhuren in zijn woning.