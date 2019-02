Eerste VN-speech van jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi uit Helmond

Jubileren­de Heipoort vaste waarde in het Helmondse carnaval

6:00 HELMOND - Het eens zo roemruchte café in de Heistraat is al jaren dicht. Maar de naam leeft voort. De Heipoort is een vaste waarde in het Helmondse carnaval. Dat bleek bij de receptie vanwege het 66-jarig bestaan. ,,Het was poepiedruk. Alle carnavalsverenigingen uit Helmond waren er. En zelfs van daar buiten”, zegt een trotse secretaris Richard van Hout. ,,We hebben zelf bij één bus gevraagd of ze alsjeblieft eerst gingen eten", vult penningmeester Thery Fransen.