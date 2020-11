EHAD-terrein in Helmond nu in beeld voor woningen en kleinschalige bedrijvigheid

Bouwbe­drijf betaalt deel van de rekening voor Helmonders: ‘Maar pas nadat de krant begon met vragen stellen’

6 november HELMOND - In een appartementencomplex in Helmond kwamen plots de nodige mankementen aan het licht. En dus moest de Vereniging van Eigenaren (VVE) het afgelopen jaar nogal wat kosten maken. De grote bouwfirma Van Wijnen weigerde in eerste instantie mee te betalen. Na vragen van het ED is er ‘een oplossing’ gevonden.