Eigen bedrijf op slot en de bijstand in? Helmond en de Peel vrezen nasleep coronacrisis

Roosterma­ker al twee dagen aan het puzzelen: ‘Eindexa­men­klas­sen willen we in het ritme houden waarin ze nu zitten’

28 februari HELMOND - Van ‘gewoon’ open is maandag geen sprake, nu leerlingen in het voortgezet onderwijs 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Directeur, docent, roostermaker: voor iedereen verandert er iets. Hoe pakt het Carolus Borromeus College in Helmond het aan?