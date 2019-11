Eigen initiatief is nu de norm bij Senzer, het werkbedrijf voor Helmond en de Peel

Ze begint direct over de net verschenen evaluatie van de Participatiewet. In het kort komt de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau hier op neer: de wet die meer mensen aan het werk zou moeten krijgen, is mislukt. Bedrijven schrikken te vaak terug voor werknemers ‘met een vlekje’, zeker als het gaat om mensen met een psychische aandoening. De uitkomst raakt Senzer-directeur Marion van Limpt. Want: „Ons is het wél gelukt. Hier in de regio worden wél de juiste keuzes gemaakt.”