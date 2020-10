Eigenaar Eethuis Milano in Helmond na politie-inval: ‘Ik heb niks fout gedaan’

De inval volgde na informatie dat in de eetgelegenheid mogelijk drugs werden verhandeld. Ter plaatse trof de politie bij een bezoeker een grote hoeveelheid contant geld aan en er werd adresfraude geconstateerd. Ook werd een handelshoeveelheid softdrugs gevonden. Volgens eigenaar Mohammed Amara van het eethuis valt hem niks te verwijten. „Ik heb inmiddels gelijk gekregen van de politie.”

De inval maakte deel uit van een onderzoek om (drugs)overlast in de Helmondse binnenstad te bestrijden. In dat onderzoek van de politie kwam regelmatig de naam van Eethuis Milano naar voren. De zaak zou een rol spelen in de handel van drugs in de Helmondse binnenstad en er zou gedeald worden. Amara verwerpt deze suggestie. „Ik wil juist graag samenwerken met de autoriteiten, maar de politie doet alleen maar invallen. Er is geen overleg mogelijk.” Van drugshandel is in zijn eethuis geen sprake, stelt hij.

De eerdere berichtgeving over de inval noemt Amara gekleurd. „Een grote hoeveelheid contant geld? Nee hoor. Het ging om duizend euro. Adresfraude? Ik heb het pand drie maanden geleden gekocht van Volksbelang. Het is niet mijn verantwoordelijkheid dat de vorige bewoner zich niet heeft uitgeschreven.” En over de vermeende handelshoeveelheid drugs: „Zoveel was het niet. Het was bovendien van een klant, die het buiten op het rokersterras op de grond heeft gegooid.”

Ongewenste vreemdeling

De inval van dinsdagavond werd gedaan door de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie. Ook de gemeente Helmond en de Belastingdienst sloten aan. Eén van de aanwezige klanten bleek de status van ongewenst vreemdeling te hebben en is aangehouden. Hij is in verzekering gesteld in afwachting van de verdere procedure. Ook was er het vermoeden dat sommige activiteiten in de onderneming in strijd zijn met het bestemmingsplan. Onder meer de telefoon van Amara werd in beslag genomen.

Volgens de eigenaar van Milano is er niks mis met zijn zaak. „Ik heb mijn telefoon alweer terug. En ik heb gelijk gekregen van de politie. Het rapport gaat nu naar de gemeente. Ik verwacht van hun kant een reactie.” Amara tekent niet formeel protest aan tegen de inval. „Ik heb het druk zat. En zoiets zou me hoe dan ook geld gaan kosten.”