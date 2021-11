Eigenaar N8Club sluit deur uur later na afspraak met burgemeester: ‘Ik sta met mijn rug tegen de muur, er moet iets gebeuren’

Wie bluste in 1961 de brand bij d’n Elzent, het Bureau van de Sigarenin­du­strie in Eindhoven?

Brand in d’n Elzent, het Bureau van de Sigarenindustrie in Eindhoven. De foto zou gemaakt zijn in 1961. Wie werkte er bij d’n Elzent of hielp mee met het blussen van de brand? Alle verhalen zijn welkom, dus laat het weten via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

10:00