Eigenaar uit Goirle: ‘Alleen maar kosten na andere bestemming stuk grond in Helmond’

200 stuks aan Cobra 6 vuurwerk gevonden op kamer in Helmond

14:27 HELMOND - In een woning op de Wildenborchlaan in Helmond zijn maandag 200 stuks aan Cobra 6 vuurwerk gevonden. Dit is gebeurd na een melding van een moeder die een dag eerder bij haar zoon op de kamer enkele stuks aan Cobra 6 vuurwerk had gevonden.