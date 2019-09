Eigenaar van doorgereden auto na ernstig ongeluk in Helmond ontkent achter het stuur te hebben gezeten

Zaterdagochtend heeft de politie in de wijk Brouwhuis in Helmond de auto in beslag genomen die vermoedelijk betrokken was bij het ongeluk. Een buurtbewoner zag het voertuig staan en alarmeerde de hulpdiensten. In het voertuig zit een flinke deuk. ,,De auto is in beslag genomen voor nader sporenonderzoek”, aldus de politie.