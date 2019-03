Einde aan 125 jaar kegelen in Helmond: Laatste baan sluit vanwege sloop City Sporthal

Studenten ROC in Helmond staan even stil bij omgaan met geld

30 maart HELMOND - ,,Wie van jullie heeft een eigen zorgverzekering? Wie denkt dat al zijn financiële zaken goed zijn geregeld? Wie praat er met vrienden over geld?” Arjan Vliegenthart vuurt heel wat vragen op de zaal af. Vingers gaan omhoog of blijven laag. Onderling wordt er volop gediscussieerd. Het zorgt voor rumoer, maar dat is niet erg. Belangrijk is dat deze studenten even stilstaan bij het omgaan met geld. ,,We zaaien hier een zaadje”, aldus Vliegenthart.