Einde aan dealen en intimidatie: rust is terug in Helmondse volkswijk 't Haagje

Minister denkt aan extra pechhavens en langere invoegstro­ken tegen ongelukken op A67

1 augustus ASTEN - Op de drukke snelweg A67 keert het inhaalverbod voor vrachtwagens niet terug, als het aan minister Van Nieuwenhuizen ligt. Ook het verlagen van de maximumsnelheid voor verkeer is niet in beeld. De bewindsvrouw overweegt wel de aanleg van extra pechhavens en het verlengen van in- en uitvoegstroken.