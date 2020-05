Einde voetbalclub RKPVV uit Helmond na 92 jaar nabij

RKPVV heeft de voorbije maanden van alles geprobeerd om te kunnen blijven bestaan. De kleine club moet per 1 juli zijn sportpark in De Warande verlaten, een gevolg van een politiek besluit uit 2017. Helmond wil toe naar minder en vitalere voetbalverenigingen.



Formeel verdwijnt dadelijk alleen het sportpark van RKPVV, niet de club zelf. Maar of die er alsnog in slaagt een nieuwe accommodatie te vinden, daaraan twijfelt inmiddels ook Slapak. „De kans dat we kunnen intrekken bij een andere club is erg klein. Het meest realistische scenario is dat we onszelf opheffen.”