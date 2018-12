Einde voor NightRun Helmond

Analyse Het zal bij besluit N279 vooral over Helmond gaan

10:09 VEGHEL - Vrijdag nemen Provinciale Staten een besluit over de aanpassingen aan de N279 tussen Veghel en Asten. In Gemert-Bakel en Helmond is de vraag vooral of de omleiding bij Dierdonk van tafel gaat of niet. Voor Veghel wordt de vraag beantwoord of de provincie ook oog heeft voor een goede verkeersdoorstroming bij die plaats, waar vier kruispunten met verkeerslichten blijven.