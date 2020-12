Eindejaarsconference als cadeau voor Helmond: Show Joop Vos gratis online te bekijken

HELMOND - 2020 was een schraal jaar op cultureel gebied in Helmond. Om toch met een positief gevoel af te sluiten geven De Cacaofabriek en theater Het Speelhuis een cadeau aan de stad. De oudejaarsconference van Joop Vos is vanaf oudejaarsdag gratis online te bekijken.

Hij heeft er veel werk in gestopt. Maanden van voorbereiding zit er in de oudejaarsconference. Zonde als maar 120 mensen verspreid over vier voorstellingen dan de bespiegelingen van Joop Vos kunnen zien en beluisteren.

Allemaal door dezelfde malaise

,,Dan bereik je veel te weinig mensen in de stad. Je maakt een conference om de gemeenschap te verbinden”, aldus directeur Jochem Otten van beide culturele centra. ,,We gaan allemaal door dezelfde malaise en Helmonders hebben al zo veel moeten missen. Daarom geven we nu dit cadeau.”

Mooie dingen veroorzaken

Vos staat op 29 en 30 december in totaal vier keer op het podium in Het Speelhuis. Drie keer wordt met de nieuwe livestream-installatie een opname gemaakt. De beste show is uiteindelijk vanaf 31 december 12.00 uur te zien op de websites van Het Speelhuis en De Cacaofabriek. De beelden blijven tot en met 3 januari zichtbaar. Otten: ,,Als culturele instellingen willen we mooie dingen veroorzaken in de stad. Nu het publiek minder goed te bereiken is door de beperkte zaalcapaciteit, zijn we op zoek naar andere mogelijkheden om die rol te blijven vervullen.”

Volledig scherm Jochem Otten © Sem Wijnhoven/DCI Media

Stadion, rellen en corona

Vos gaat terugblikken op een bewogen 2020. Onderwerpen die voorbij komen zijn onder meer de rellen in de Heistraat, het stadion van Helmond Sport en corona. Een buurtgenoot van Vos was een van de eersten in de regio die het coronavirus onder de leden had. Hij is blij met de geboden oplossing. ,,Het is erg mooi dat we de oudejaars op deze manier kunnen doen. Je maakt zo’n voorstelling tenslotte over en voor de stad’’, aldus Vos.