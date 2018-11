Eindhovense woningreus die naar Helmond stapte

Aan het woord is Ingrid de Boer, algemeen directeur en bestuurder van Woonbedrijf. Dat is een reus (ruim 32.000 woningen, waarvan 25.000 in Eindhoven), die inmiddels ook vaste voet aan de grond heeft in Helmond. Op dit moment is het aantal Woonbedrijf-woningen in de tweede stad van de regio nog bescheiden, maar daar komt snel verandering in. Aan de Heistraat komen 52 woningen, op de hoek Oostende-Kanaaldijk Noord-Oost 85 appartementen en op Suytkade 108 stuks. Aan de Paulus Potterlaan gaat Woonbedrijf zorgen voor 11 starters- en 20 seniorenwoningen en de voormalige basisschool De Cajuit (bij de Leonarduskerk) wordt omgevormd tot 13 appartementen. Voor al deze woningen geldt dat de huur onder de huurtoeslaggrens ligt.