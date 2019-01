Dominique Elshout

d.elshout@ed.nl

Den Bosch

Het begon met het negeren van een stopteken door de politie, op 1 november 2016. Eren A. (25) uit Someren en twee vrienden waren op de A67 onderweg naar Antwerpen. Agenten zagen dat er iets mis was met het kenteken van hun wagen en gaven ter hoogte van Hapert het stopteken. A., rijdend zonder rijbewijs en met wiet en xtc aan boord, ging er vandoor. Tien kilometer duurde vervolgens de achtervolging, met snelheden van boven de 200 kilometer per uur.

Het eindigde met een slippartij waarbij de wagen van A. drie keer over de kop sloeg. Iedereen bracht het er levend vanaf. ,,Ik had ook dood kunnen zijn", zei A. woensdag tegen de rechtbank in Den Bosch.

Datzelfde dachten de vier politiemensen die destijds de achtervolging inzetten, en die samen met twee collega's de rechtszaak bijwoonden. A. sneed de politiewagens steeds af als die hem voorbij wilden en haalde ander verkeer rechts in, desnoods over de vluchtstrook.

A. ontkende het uiteindelijk niet, nadat hij aanvankelijk had beweerd dat iemand anders de chauffeur was geweest. Waar het vooral over ging, was de vraag of hij bewust had geprobeerd de politie van de weg te rijden. De agenten dachten van wel en vatten - met de officier van justitie - het rijgedrag van A. op als een aanslag op hun leven.

A. vertelde de rechtbank dat hij weliswaar had geslingerd, maar dat kwam doordat zijn passagiers paniek zaaiden in de wagen. Daardoor kon hij zijn aandacht niet goed op de weg houden. Belangrijker was de vraag of A. een van de politiewagens, toen die voor hem reed, had aangetikt. De agenten zeiden van wel, A. beweerde stellig van niet.

Zo'n tik met tweehonderd per uur is vragen om dodelijke ongelukken. Vandaar dat de officier van justitie een straf van 34 maanden cel eiste voor een poging doodslag. Plus vijf jaar intrekking van A.’s rijbewijs.