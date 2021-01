Eis tien jaar cel tegen Helmonder voor mogelijke aanslag op liefdesrivaal in Den Haag

DEN HAAG/HELMOND - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van tien jaar tegen een 53-jarige inwoner van Helmond die op 6 mei vorig jaar een moordaanslag zou hebben uitgevoerd op een liefdesrivaal in Den Haag. Het slachtoffer werd in het portiek van zijn woning aan de Hendrik Zwaardecroonstraat in zijn wang geschoten, maar overleefde de schietpartij.

Harm T., de verdachte uit Helmond, bekende dinsdag bij de Haagse rechtbank dat hij op 6 mei naar Den Haag was gereden in de auto van zijn vader. Ook gaf hij toe dat hij er een vals nummerbord op had geschroefd. Maar hij zei dat hij ‘geen geheugen had’ over de schietpartij in de portiek van de woning van zijn liefdesrivaal. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ik tot zoiets in staat ben.”

De man uit Den Haag had een geheime relatie met de partner van Harm T. De Helmonder had een islamitisch huwelijk gesloten met deze vrouw uit Eindhoven, maar was er niet officieel mee getrouwd. Ze had T. verteld dat er niets meer speelde. De Hagenaar had dat zelf ook nog eens bevestigd toen Harm T. de liefdesrivaal ontmoette op het Centraal Station in Den Haag.

Appartementje regelen

Toch vertrouwde T. het niet. Hij reed op 4,5, en 6 mei naar Den Haag, om te controleren of zijn partner toch geen geheime ontmoeting had. Hij had namelijk een tekstbericht op haar telefoon onderschept waaruit hij afleidde dat ze met deze minnaar een appartementje wilde regelen. Ook had hij vliegtickets gezien op de naam van zijn partner en de liefdesrivaal.

Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank bekende T. dat hij een vuurwapen had gekocht. ,,Ik wilde er zelfmoord mee plegen”, zei hij. ,,Maar ik kon het niet. Ik zou mijn kinderen er veel verdriet mee aandoen.” Op 6 mei, de dag van de moordaanslag, zou hij het pistool al weer weggegooid hebben.

Twee schoten

De officier van justitie meent toch dat T. de man was die in het portiek van de woning aan de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag tweemaal schoot. Een kogel miste de liefdesrivaal, de ander raakte hem in de wang en kwam er in de nek weer uit. ,,Dit vraagt om een keiharde reactie.” Hij eiste tien jaar cel tegen Harm T.

De advocate van T. voerde aan dat de politie in het portiek geen sporen kon vinden van de Helmonder. Ook zou die niet voldoen aan de signalementen die omwonenden gaven van de schutter.

Uitspraak over twee weken.