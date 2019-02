Eis: zes jaar cel en tbs voor man die agent Martin neerstak in Helmond

Ons Pien verdient haar plekje

7:30 HELMOND - Lonneke, de vrouw van ED-verslaggever Hans van de Ven, bracht in 1994 een levenloos kindje ter wereld. Gelukkig had hun kindje een naam, Pien, en konden ze afscheid van haar nemen. Pien staat ook keurig vermeld in het trouwboekje. Nu het wettelijk mogelijk is, wordt ze binnenkort ook in de basisregistratie opgenomen, schrijft Hans in dit persoonlijke verhaal.