Elf verzoeken om kamers te mogen verhuren in Helmondse gezinswoningen zijn afgewezen

Slachtof­fer van heftig ongeluk blijkt Helmonder (20), man overge­bracht naar brandwon­den­cen­trum Groningen

HELMOND - De automobilist die maandagavond zwaargewond raakte bij het eenzijdige ongeval op de Europaweg (N270) bij Nuenen is een twintigjarige Helmonder. De man is opgenomen in het brandwondencentrum in Groningen, meldt de politie.

4 januari