Elkaar vasthouden werkte in Helmond

10 Maart: de opening van het vernieuwde Patronaat. 13 Maart: de (bijna-)oplevering van de 40.000ste woning. 14 Maart: de aanplant van de eerste van 200 bomen. 15 Maart: de uitreiking van de 250ste duurzaamheidslening. Kort voor de kiezer aan het woord komt, worden in Helmond heel wat feestjes gevierd. Ultiem voorbeeld: de officiële start van sportcampus De Braak komende dinsdag, één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De ‘brede’ coalitie van SP, VVD, CDA en GroenLinks (met steun van eerst Helmond Aktief en later Senioren 2013) gaat de eindstreep halen. In grote dossiers als De Braak, de ontwikkeling van het Havenpark, de woningbouw op Suytkade en vergroening/verduurzaming zijn belangrijke stappen gezet. Geen geringe prestatie, zeker gezien de samenstelling van de coalitie, met de SP aan de ene kant en natuurlijke vijand VVD aan de andere kant.

Bedreiging

Vertrouwen was in 2014 het toverwoord in het coalitieakkoord, na een turbulente voorgaande raadsperiode. Want wat was het destijds vaak onrustig. De bedreiging aan het adres van burgemeester Fons Jacobs, de gênante gang van zaken rond gamehal Xperience World, het aftreden van wethouder Peter Tielemans na buitensporig declaratiegedrag en - als gevolg daarvan - de politieke rel toen het CDA uit het stadsbestuur werd gezet; het stormde vaak in de raadszaal.

Helmond was vier jaar geleden toe aan rust in de politieke arena. Het nieuwe stadsbestuur was vastberaden om goed samen te werken met de gemeenteraad. Dat er in eerste instantie stevig bezuinigd moest worden, versterkte als vanzelf de eensgezindheid binnen de coalitie. De steun voor de Ruit om Eindhoven (SP tegen, CDA en VVD oorspronkelijk voor) werd vlot en zonder veel gedoe ingetrokken. Toen de economie aantrok en er meer geld te besteden was, kwamen B en W steeds steviger in het zadel te zitten.

Natuurlijk, ook deze raadsperiode moesten collegeleden zich verantwoorden. Het ging onder meer over de financiële strop bij de ontwikkeling van Suytkade (Stienen), de ‘foute’ besteding van Wmo-geld (Van der Zanden, De Leeuw), vermeende misstanden bij de Stadswacht (burgemeester Blanksma), onhandige uitspraken in een kranteninterview en geruzie met de buren (opnieuw Blanksma) en de organisatorische chaos op het stadhuis (Van Bree, Smeulders). Maar uiteindelijk hielden de bestuurders en hun partijen elkaar elke keer vast.

Fraude

Dit gebeurde relatief vaak buiten het oog van pers en publiek, terwijl het stadsbestuur steeds verkondigde voor transparantie te zijn. Op een enkeling na namen de leden van de gemeenteraad er genoegen mee. In één geval, de fraude door een hoge ambtenaar, gaf de gemeente wel nadrukkelijk openheid van zaken. Maar toen was de advocaat van de ontslagen medewerker weer niet blij, omdat de bevindingen van de gemeente niet objectief zouden zijn.

Hoe de verkiezingsuitslag zal zijn, is niet te voorspellen. Maar ook als de huidige coalitie door kan, gaat er bestuurlijk het nodige veranderen. Met Stienen en De Leeuw vertrekken de twee meest ervaren wethouders. De toekomst van Smeulders is onzeker vanwege zijn ambitie om Tweede Kamerlid te worden. Van de anderen is SP’er De Vries probleemloos én wat kleurloos door de vier jaar gerold. Zijn partijgenoot Van der Zanden en VVD’er Van Bree hadden het lastiger.