Elkerliek in Helmond laat patiënten meer bewegen met Kwiek

Schoolkin­de­ren in Helmond bakken pannenkoe­ken voor ouderen

17:10 HELMOND - De bekende geur is bij de ingang al te ruiken. In de schoolkeuken worden in rap tempo pannenkoeken gebakken.Leerlingen van De Toermalijn in Helmond verzorgden maandag een lunch voor tien bewoners van woonzorgcentrum Pannehoeve.