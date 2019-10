Elkerliek Ziekenhuis breidt oogcentrum uit: verbouwing locatie Deurne

Na de uitbreiding is in Deurne voortaan altijd een team aanwezig dat gespecialiseerd is in oogoperaties, zoals dat in Helmond al langer het geval is. Op beide locaties kunnen mensen dan terecht voor staar-, ooglid-, glaucoom-, traanweg- en netvliesoperaties. Die laatste werden tot voor kort alleen uitgevoerd door topklinische en universitaire ziekenhuizen, maar inmiddels heeft ook het Elkerliek er 150 verricht.